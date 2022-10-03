В Одесі затримано агента РФ, який збирав дані для диверсій проти ЗСУ
В Одесі Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який приховано збирав дані про українських військових.
Як поінформували в пресслужбі СБУ, зловмисником виявився місцевий житель, який має активну прокремлівську позицію та неодноразово озвучував її в соцмережах і серед оточуючих.
Спецслужби РФ завербували його після початку повномасштабної війни.
Російський агент отримав завдання розвідувати місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України в Одесі.
– Він відпрацьовував вороже завдання щодо збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їх зовнішності. Матеріали окупанти планували використати для проведення диверсій та інформаційно-психологічних операцій проти оборонців міста, – наголосили в СБУ.
Крім того, спецслужби РФ хотіли отримати координати місць базування українських військовослужбовців, їх озброєння та військової техніки для здійснення ракетних ударів.
Зловмисник зв’язувався з кураторами через різні месенджери, зокрема анонімний Telegram-канал.
У російського агента провели обшук. Був виявлений мобільний телефон із доказами листування зі спецслужбами РФ. Крім того, виявлена атрибутика, яка свідчить про підтримку зловмисником ідей “русского міра”: зокрема, “колорадська” (георгіївська) стрічка та прапори з гербом РФ.
Агенту РФ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі суд взяв зловмисника під варту. Йому загрожує позбавленням вол на строк від п’яти до восьми років.
Нещодавно СБУ викрила агента ФСБ РФ, який у січні приїхав до Хмельницької області нібито в гості до родичів, а насправді мав створити агентурну мережу для організації диверсій у західних регіонах.