Октябрь, 05 в 23:16

В Крыму, возле Севастополя, слышны взрывы.

Об этом пишут СМИ. Официальной информации пока нет.

— Бавовна посетила временно оккупированный Севастополь: а она просто проверяет боеспособность и эффективность ПВО, — говорится в сообщении СМИ.

Уточняется, что взрывы раздаются над Ленинским районом города.

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Напомним, что 2 октября в центре временно оккупированного Севастополя (Крым) прогремели мощные взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 224-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.