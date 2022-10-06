“Бавовна” в Севастополе: раздаются взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Крыму, возле Севастополя, слышны взрывы.
Об этом пишут СМИ. Официальной информации пока нет.
— Бавовна посетила временно оккупированный Севастополь: а она просто проверяет боеспособность и эффективность ПВО, — говорится в сообщении СМИ.
Уточняется, что взрывы раздаются над Ленинским районом города.
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Напомним, что 2 октября в центре временно оккупированного Севастополя (Крым) прогремели мощные взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 224-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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