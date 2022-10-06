“Бавовна” у Севастополі: лунають вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
В Криму біля Севастополя чутно вибухи.
Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації поки що немає.
– Бавовна завітала до тимчасово окупованого Севастополя: а вона просто перевіряє боєздатність та ефективність ППО, – йдеться у повідомленні ЗМІ.
Зазначається, що вибухи лунають над Ленінським районом міста.
Зараз дивляться
Нагадаємо, 2 жовтня у центрі тимчасово окупованого Севастополя (Крим) прогриміли вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 224-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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