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Факти / Україна

“Бавовна” у Севастополі: лунають вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
“Бавовна” у Севастополі: лунають вибухи
Фото: Depositphotos

В Криму біля Севастополя чутно вибухи.

Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації поки що немає.

– Бавовна завітала до тимчасово окупованого Севастополя: а вона просто перевіряє боєздатність та ефективність ППО, – йдеться у повідомленні ЗМІ.

Зазначається, що вибухи лунають над Ленінським районом міста.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 2 жовтня у центрі тимчасово окупованого Севастополя (Крим) прогриміли вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 224-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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