Октябрь, 05 в 19:22

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что едет с рабочим визитом в Киев.

– Едем в Киев на важные встречи. Потребность в охранной зоне ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна как никогда, – написал он на своей официальной странице в Twitter.

Охрана ядерной безопасности ЗАЭС – актуальна, как никогда: Гросси едет в Киев / 2 фотографии

Напомним, что 5 октября Гросси сообщил, что подача электроэнергии на оккупированную Россией Запорожскую АЭС на Юге Украины крайне нестабильна. Также, выступая на Форуме энергетической разведки в Лондоне, он добавил, что его маршрут предполагает после Украины поездку в Россию для переговоров.

А 4 октября экс-глава Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков заявил, что российские военные заминировали Запорожскую АЭС, атомные блоки находятся в состоянии холодной остановки.

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Фото: Рафаэль Гросси