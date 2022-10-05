Жовтень, 05 в 19:22

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що їде з робочим візитом до Києва.

– Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба в охоронній зоні ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи, — написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Охорона ядерної безпеки ЗАЕС – актуальна як ніколи: Гроссі їде до Києва / 2 фотографии

Нагадаємо, що 5 жовтня Гроссі заявив, що подання електроенергії на окуповану Росією Запорізьку АЕС на Півдні України є вкрай нестабільною. Крім того, на Форумі енергетичної розвідки в Лондоні він додав, що його маршрут передбачає після України поїздку до Росії для переговорів.

А 4 жовтня ексголова Держінспекції ядерного регулювання Григорій Плачков заявив, що російські військові замінували Запорізьку АЕС, а атомні блоки – у стані холодної зупинки.

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Фото: Рафаель Гроссі