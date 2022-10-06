Октябрь, 06 в 6:33

Ночью 6 октября российские оккупанты обстреляли Харьков.

Попали россияне в инфраструктурный объект в Основянском районе.

На месте прилета вспыхнул пожар.

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По словам городского главы Харькова Игоря Терехова, информацию о пострадавших и степени разрушения объекта еще выясняют специалисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 225-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.