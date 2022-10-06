На месте прилета пожар: оккупанты попали в объект инфраструктуры Харькова
Фото: ГСЧС
Ночью 6 октября российские оккупанты обстреляли Харьков.
Попали россияне в инфраструктурный объект в Основянском районе.
На месте прилета вспыхнул пожар.
Сейчас смотрят
По словам городского главы Харькова Игоря Терехова, информацию о пострадавших и степени разрушения объекта еще выясняют специалисты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 225-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.