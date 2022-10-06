Продолжение контрнаступления ВСУ и новые санкции ЕС против России: что происходит на 225-й день войны (онлайн)

Россияне атаковали воинскую часть в Белой Церкви иранскими дронами Shahed-136. Власти сообщили об одном пострадавшем гражданском, есть ли пострадавшие среди военных — неизвестно.

Россия атаковала Запорожье Искандерами.

Оккупанты обстреляли Гуляйполе, двое чиновников погибли.

Президент РФ Владимир Путин подписал “законы” об аннексии четырех областей Украины.

Также Путин поручил “принять” Запорожскую АЭС в собственность России. Энергоатом сообщил, что продолжит управлять станцией из Киева, а Офис президента призвал к санкциям против Росатома.

В Украине погиб 23-летний ирландец Рори Мейсон, который воевал в Интернациональном легионе ВСУ.

ЕС согласовал новый пакет санкций — России еще больше ограничат экспорт нефти и доступ к технологиям.

МВД Эстонии сообщило об исчезновении с российско-эстонской границы сотен украинцев, которые там находились в последние дни — их куда-то вывезли на грузовиках россияне.

Президент Владимир Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Кирилла Шевченко.

Депутата Рената Кузьмина подозревают в государственной измене, сообщило ГБР.