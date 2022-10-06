Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Илья Нежигай |
Продолжение контрнаступления ВСУ и новые санкции ЕС против России: что происходит на 225-й день войны (онлайн)

Продолжение контрнаступления ВСУ и новые санкции ЕС против России: что происходит на 225-й день войны (онлайн)

Россияне атаковали воинскую часть в Белой Церкви иранскими дронами Shahed-136. Власти сообщили об одном пострадавшем гражданском, есть ли пострадавшие среди военных — неизвестно.

Россия атаковала Запорожье Искандерами.

Оккупанты обстреляли Гуляйполе, двое чиновников погибли.

Президент РФ Владимир Путин подписал “законы” об аннексии четырех областей Украины.

Также Путин поручил “принять” Запорожскую АЭС в собственность России. Энергоатом сообщил, что продолжит управлять станцией из Киева, а Офис президента призвал к санкциям против Росатома.

В Украине погиб 23-летний ирландец Рори Мейсон, который воевал в Интернациональном легионе ВСУ.

ЕС согласовал новый пакет санкций — России еще больше ограничат экспорт нефти и доступ к технологиям.

МВД Эстонии сообщило об исчезновении с российско-эстонской границы сотен украинцев, которые там находились в последние дни — их куда-то вывезли на грузовиках россияне.

Президент Владимир Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Кирилла Шевченко.

Депутата Рената Кузьмина подозревают в государственной измене, сообщило ГБР.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:10 - 06 октября

Советник Офиса президента Алексей Арестович в  эфире Фейгин Live поведал о потерях оккупантов на Юге страны и моральном духе врага.

– У них почти 2 тыс. убитых за этот месяц, на правом берегу. Где-то из 25 тыс., которые там были, каждый десятый убит и еще двое из десятки ранены. Остальные — недоедающие и деморализованные. Вот судьба херсонской группировки. Это последние элитные российские части. Классический военный разгром, — сообщает советник.

Кроме того, он отметил, что российские солдаты абсолютно не верят командованию.

— У них уже потухшие глаза, они абсолютно не верят командованию. И первые показание, которые они дают, звучат так: “Ну, понимаете, мы третьи сутки не можем дозвониться до командования”. Они поняли, что их бросили, — рассказывает Арестович о военнопленных.

Также он добавил, что оккупанты морально и физически истощены на Херсонском направлении, так как логистика разбита ВСУ и снабжение нарушено.

— Я вижу пленных на Херсонском направлении, они потеряли по 10-15 кг веса, им тупо жрать нечего. Они абсолютно морально и физически истощены. А это пленные из элитных российских подразделений, — говорит советник.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка