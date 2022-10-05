Удар по Белой Церкви: что известно о новой атаке РФ и почему враг использует иранские БПЛА
Ночь против 5 октября для жителей Киевской области оказалась неспокойной, поскольку российские оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе.
12 ударных беспилотников типа Shahed-136 прилетели с южного направления. И хотя шесть из них ВСУ удалось сбить, остальные достигли цели.
Детальнее о том, что произошло в Белой Церкви, чем опасны дроны-камикадзе Shahed-136 и почему РФ поменяла тактику — читайте дальше в материале.
Атака дронов Shahed-136 на Белую Церковь
Во время воздушной тревоги, объявленной в 01:33, жители Белой Церкви услышали характерные звуки полета иранских беспилотников, а затем — шесть взрывов.
Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, в результате атаки повреждены три здания инфраструктуры.
На месте попаданий образовались пожары, которые утром оперативно ликвидировали. Один человек пострадал, сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, прежде чем запустить дроны-камикадзе в Киевскую область, россияне несколько недель проверяли реакцию ВСУ ударами по Одесской и Николаевской областях.
— Противник ищет слабые места в нашей противовоздушной обороне, применяет разные тактические приемы. Чем больше дронов летят одновременно, тем больше шансов у них долететь. Они могут лететь кучно – это будет одна метка на радаре, а в этой метке 5 штук сразу. Они могут облетать, ища слабые места. Разведка противника не спит — как наземная, так и воздушная, — сказал он.
Также Игнат предположил, что на вооружении российской армии могут быть сотни таких БПЛА.
— Была информация о четырех бортах. Если отталкиваться от информации о четырех военно-транспортных самолетах, речь может идти о сотнях Shahed-136, которые они маркируют как Герань. Возможно, еще наладили другие пути снабжения, — добавил спикер Воздушных сил ВСУ.
После очередной атаки РФ президент Владимир Зеленский сегодня, 5 октября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого было рассмотрено противодействие новым видам вооружения, которое использует страна-агрессор.
— На заседании обсудили информацию от разведки, штаба ВСУ и командующих войск оперативных направлений по обстановке на фронте, стабилизации ситуации в только что деоккупированных районах, рассмотрели планы для дальнейшего освобождения украинских территорий. Проанализировали актуальные потребности Сил обороны в материально-техническом обеспечении и ход подготовки войск к зимнему периоду, — сообщили в Офисе президента.
Военный эксперт Александр Коваленко в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV отметил, что ВСУ могут достаточно эффективно противостоять иранским БПЛА, поскольку уже исчез “эффект неожиданности”.
— На сегодня алгоритмы противодействия уже разрабатываются. Если речь идет об атаках на Одесскую область, то мы уже видим достаточно высокий уровень уничтожения этих БПЛА – 90-100%. В этот раз было использовано более двух пакетов. Один пакет БПЛА Shahed-136 – это пять дронов, а они использовали 12. Они смогли пробить нашу ПВО именно за счет этого, шесть БПЛА были уничтожены, а шесть достигли своей цели, – сказал он.
По словам Коваленко, в начале полномасштабного вторжения в Украине было одна из лучших эшелонированных ПВО в Европе. Однако сегодняшняя атака РФ указала на пробелы в системе, которые следует закрывать с помощью поставок от международных партнеров.
Характеристики дронов-камикадзе Shahed-136
Дрон-камикадзе Shahed-136 предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Он наводится на стационарную цель по спутниковым координатам.
Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.
Украинским системам ПВО трудно их отследить, потому что эти беспилотники небольшие по размеру и низко летают. Дроны могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км, обычно их запускают парами или даже стаями.
Shahed-136 имеют модификации с камерами наблюдения, которые способны наносить высокоточные удары. Однако более распространен вариант без камер, который наводится по спутниковым координатам и способен поражать только стационарные объекты.
Военный аналитик и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский отметил, что хоть дроны-камикадзе являются оружием предыдущего поколения, они не становятся менее опасными.
Shahed-136 могут долететь до любого города Украины, в частности до Львова. Атаки с дронов-камикадзе могут нанести значительный ущерб и ударить по критическим объектам инфраструктуры.
— Они имеют дозвуковую скорость и довольно ограниченные возможности наведения, потому что старого поколения. Но они несут взрывчатку, которая может причинить нам вред, а с приходом зимы под ударом объекты критической инфраструктуры (тепло- и энергогенерирующие предприятия), от которых зависит обеспечение теплом и электричеством, — сказал Грабский.
Почему использование дронов-камикадзе финансово выгодно для РФ
Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что россияне изменили тактику из-за дефицита ракет в своем арсенале оружия. К тому же наносить удары БПЛА Shahed-136 значительно дешевле.
– Чтобы нанести удар по Киевщине, российским оккупантам нужно было использовать ракетное оружие. Но ракеты у россиян в дефиците, и наша ПВО имеет достаточно высокий процент их уничтожения. Чтобы пробить нашу ПВО, необходимо большое количество объектов, чтобы невозможно было сосредоточиться на них. Россияне используют шесть-десять ракет для того, чтобы пробить нашу ПВО. Шесть или восемь ракет уничтожают, две – достигают своей цели.
Так же они поступили и на этот раз. Однако когда ты используешь десять ракет Калибр – ты теряешь десятки миллионов долларов, а когда ты используешь такое же количество БПЛА Shahed-136 – это совсем другие объемы расходов, – добавил он.