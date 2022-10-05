Половину сбили: РФ атаковала Белую Церковь 12 дронами-камикадзе с Юга

Ночью 5 октября российские войска выпустили с Юга Украины по Белой Церкви ориентировочно 12 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Об этом в комментарии ведущей Вікна-Новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Шесть из них были сбиты. Три – зенитно-ракетными войсками на Юге и три – авиацией Воздушных сил, – отметил Юрий Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отмечает: чем больше дронов летит одновременно, тем больше шансов у них долететь.

– Когда дроны летят вместе, это будет одна метка на радаре, а в этой метке может быть пять-шесть дронов одновременно. К сожалению, не удается сбивать все на 100%, но результат есть. И это спасенные жизни, инфраструктура и другие объекты, – объясняет особенности тактики врага Юрий Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ добавляет, что российская разведка как наземная, так и воздушная, не дремлет, поэтому дроны могут облетать объекты, ища слабые места.

Кроме того, армия РФ может одновременно поднимать в воздух не только дроны, но и авиацию, например, на Севере – из Беларуси или России, чтобы отвлекать внимание украинских защитников.

По словам Юрия Игната, россияне, прежде чем запустить дроны-камикадзе в Киевскую область, несколько недель проверяли реакцию Вооруженных сил Украины ударами по Одесской и Николаевской областях.

Таким образом оккупанты пытались выяснить, как ВСУ будут реагировать на атаку дронов и чем их будут сбивать.

Если учитывать, что у РФ загружены дронами четыре военно-транспортных самолета, то можно предположить, что сейчас у оккупантов есть сотни дронов типа Shahed-136.

Однако за это время Россия могла наладить и другие пути поставки дронов из Ирана.

Между тем в Вооруженных силах Украины уверяют, что будут уничтожать иранские дроны любыми доступными силами и средствами, чтобы сохранить жизни граждан, представителей ВСУ и других Силы обороны, привлекая и авиацию, и зенитно-ракетные войска.

Кроме того, для уничтожения такого типа боеприпасов в ВСУ рассматривают еще много тактических приемов.

На протяжении ночи 5 октября российские войска атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе типа Shahed-136.

В общей сложности было шесть попаданий и взрывов. Подверглась разрушениям инфраструктура города.

Человек, пострадавший из-за вражеской атаки, находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 224-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Братчук

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