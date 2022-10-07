Жовтень, 07 в 11:38

У п’ятницю, 7 жовтня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів. Причина – навчання для саперів та знешкодження вибухонебезпечних предметів, залишених військами РФ.

Про це поінформували в Київській обласній військовій адміністрації.

Звуки вибухів можуть лунати в Бучанському, Вишгородському та Броварському районах до 16:00. Там піротехніки здійснюватимуть знешкодження вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупантами.

Зараз дивляться

– У зв’язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів, – попередили в ОВА.

А на території Димерської громади Вишгородського району з 9:00 стартували навчання для саперів. Вони відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів, у зв’язку з чим мешканці деяких громад області можуть чути вибухи.

В ОВА закликали громадян зберігати спокій, довіряти офіційним джерелам інформації та дотримуватися правил безпеки.

Як відомо, вночі 5 жовтня війська РФ випустили з Півдня України по місту Біла Церква (Київська область) близько 12 іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136. Шість із них збили українські військові, решта дісталися цілі.

Внаслідок атаки було пошкоджено три будівлі інфраструктури. Постраждала одна людина.

Джерело: Київська ОВА