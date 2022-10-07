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Факты / Україна

Оккупанты готовятся к бегству из Сватово, все минируют – Гайдай

Валентина Летяк, редактор ленты
Луганщина

Оккупанты понимают, что не смогут удержать оборону в Сватово Луганской области, поэтому заминировали объекты инфраструктуры, здания и территории, а также вывозят из города медицинское оборудование, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Россияне решили вывезти из Сватово основные медицинские и социальные учреждения – прежде всего оборудование, – уточнил он.

По его словам, оккупационная администрация работает в урезанном формате и призывает местное население самостоятельно эвакуироваться из города.

Гайдай говорит, что в Кадиевке коллаборанты массово уничтожают архивы и копии документов особой важности, особенно за период оккупации.

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Фото: Сергій Гайдай

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