Оккупанты готовятся к бегству из Сватово, все минируют – Гайдай
Оккупанты понимают, что не смогут удержать оборону в Сватово Луганской области, поэтому заминировали объекты инфраструктуры, здания и территории, а также вывозят из города медицинское оборудование, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
– Россияне решили вывезти из Сватово основные медицинские и социальные учреждения – прежде всего оборудование, – уточнил он.
По его словам, оккупационная администрация работает в урезанном формате и призывает местное население самостоятельно эвакуироваться из города.
Гайдай говорит, что в Кадиевке коллаборанты массово уничтожают архивы и копии документов особой важности, особенно за период оккупации.
Накануне ВСУ освободили от российских оккупантов село Грековку. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за другие населенные пункты Луганской области.
Фото: Сергій Гайдай