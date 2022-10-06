Октябрь, 06 в 17:23

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Грековку. Сейчас продолжаются ожесточенные бои за другие населенные пункты Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне готовятся к длительной обороне на территории региона, в частности, делают новые окопы, минируют территории и стягивают резервы.

Грековка на карте Украины

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— Оккупанты очень активно минируют все дороги и здания, в Кременной вообще разбрасывают лепестки (противопехотные мины, — Ред.), подтягивают резервы, окапываются очень серьезно, то есть готовятся к длительной обороне, если она у них получится, — отметил Гайдай.

Ситуация в Херсонской области

С начала октября Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов в Херсонской области более 400 кв. км, сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, в целом на южном направлении ситуация все еще сложная и развивается очень динамично, а ВСУ двигаются дальше.