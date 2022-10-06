Контрнаступление ВСУ не закончено и переходит в Луганскую область — ISW
Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области еще не завершилось и сейчас украинские военные продвигается в западную часть Луганской области.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Сообщается, что 5 октября украинские войска вошли в Грековку и Макеевку на западе Луганской области.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 5 октября украинские Силы обороны начали освобождение сел в Луганской области, но не указал, каких именно.
Аналитики отмечают, что российским войскам не удалось удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их в качестве естественных преград, чтобы не допустить контрнаступления украинских сил.
Местность в западной части Луганской области подходит для быстрой маневренной войны, которую украинские войска эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября.
Кроме того, в открытых источниках нет информации, что российские военные укрепились в западной части Луганской области.
Наступление украинцев и на юге заставляет Россию выбирать, где больше сосредоточиться на обороне. Аналитики ISW считают, что вероятность успеха продвижения ВСУ растет и на востоке, и на юге.
Ранее Гайдай анонсировал эвакуацию из Луганской области из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.