Октябрь, 06 в 10:04

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области еще не завершилось и сейчас украинские военные продвигается в западную часть Луганской области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что 5 октября украинские войска вошли в Грековку и Макеевку на западе Луганской области.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 5 октября украинские Силы обороны начали освобождение сел в Луганской области, но не указал, каких именно.

Аналитики отмечают, что российским войскам не удалось удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их в качестве естественных преград, чтобы не допустить контрнаступления украинских сил.

Местность в западной части Луганской области подходит для быстрой маневренной войны, которую украинские войска эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября.

Кроме того, в открытых источниках нет информации, что российские военные укрепились в западной части Луганской области.

Наступление украинцев и на юге заставляет Россию выбирать, где больше сосредоточиться на обороне. Аналитики ISW считают, что вероятность успеха продвижения ВСУ растет и на востоке, и на юге.

Ранее Гайдай анонсировал эвакуацию из Луганской области из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.