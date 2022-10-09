На Луганщину из РФ завезли первых мобилизованных с определенным опытом — Гайдай

Октябрь, 09 в 13:51

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что на территории области появились первые мобилизованные россияне, которых он считает наиболее опасными, поскольку у них есть хоть какой-то военный опыт.

– Как раз эти первые партии, они наиболее опасны. Объясню, в каком смысле. Вся эта новая орда, сколько бы их ни было – 500 тысяч, 700 тысяч, миллион наберут – это все пушечное мясо, потому что это не слаженные между собой войска. Они не разбираются в военном деле, не обстреляны и только будут увеличивать количество погибших, – сказал он.

В то же время, по его словам, среди мобилизованных, набираемых по всем регионам РФ, отделяют тех, кто имеет хотя бы какое-то представление о военном деле.

– Их в первую очередь и отправляют. Есть в Луганской области уже мобилизованные. Более того, мы знаем, где они проходят подготовку перед тем, как отправиться на фронт, и такая площадка есть в Северодонецке, – добавил Гайдай.

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Фото: ГУР