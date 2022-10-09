На Луганщину з РФ завезли перших мобілізованих з певним досвідом – Гайдай

Жовтень, 09 в 13:51

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону заявив, що на території області з’явилися перші мобілізовані росіяни, яких він вважає найбільш небезпечними, оскільки вони мають хоч якийсь військовий досвід.

– Якраз ці перші партії, вони найбільш небезпечні. Поясню, в якому сенсі. Вся ця нова орда, скільки б їх не було – 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон наберуть – це все гарматне м`ясо, тому що це не злагоджені між собою війська. Вони не розуміються на військовій справі, не обстріляні і тільки збільшуватимуть кількість загиблих, – сказав він.

Водночас, за його словами, серед мобілізованих, яких набирали по всім регіонам РФ, відокремлюють тих, які мають хоча б якесь уявлення про військову справу.

– Їх в першу чергу і відправляють. Є на Луганщині вже мобілізовані. Більш того, ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і такий майданчик є в Сєвєродонецьку, – додав Гайдай.

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Фото: ГУР