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Факты / Україна

ВСУ освободили Стельмаховку в Луганской области

Валентина Чорна, редактор ленты
Стельмахівка

Вооруженные силы Украины освободили село Стельмаховка в Луганской области.

Об этом свидетельствуют фото военных, которые появились в сети вечером 8 октября. В кадре украинские защитники стоят возле Стельмаховского сельского совета.

Официального подтверждения информации от Генштаба на данный момент нет.

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Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за эту неделю освободили 776 кв. км на Востоке Украины и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 227-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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