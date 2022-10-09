На Запорожской АЭС починили высоковольтную линию после обстрела РФ

Октябрь, 09 в 19:48

Украинские специалисты починили линию связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой, которая отключилась в результате российских обстрелов.

Как сообщили в НАЭК Энергоатом, радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах нормы.

— После почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов, оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, что ЗАЭС была полностью обесточена, поскольку ночью 8 октября оккупанты в очередной раз обстреляли территории атомной электростанции.

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Из-за этого работа станции зависела от дизель-генераторов, которые обеспечивали электроэнергию для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности.

Фото: Энергоатом

Источник: Энергоатом