Октябрь, 08 в 16:46

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вернется в Украину после визита в РФ.

Об этом он проинформировал в своем Twitter-аккаунте. Визиты Гросси касаются создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

– Возобновление прямых обстрелов единственного внешнего источника энергии ЗАЭС – крайне безответственный шаг. Необходимо защитить Запорожскую АЭС. Вскоре я поеду в Россию, а потом снова в Украину, чтобы согласовать зону безопасности. Это безотлагательная задача, — подчеркнул он.

The resumption of direct shelling, hitting #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant’s sole source of external power, is tremendously irresponsible. #ZNPP must be protected. I will soon travel to ???????? Russia & again to ???????? Ukraine to agree on a protection zone. This is an imperative. https://t.co/adL9e6qJkp Сейчас смотрят — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 8, 2022

Ранее глава МАГАТЭ объяснял, что планирует доложить президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах переговоров в Москве.

Гросси может посетить РФ в начале следующей недели. На днях он прибыл в Киев и встретился с Зеленским.

Следует отметить, что сегодня ночью российские оккупационные войска снова обстреляли территорию Запорожской АЭС и повредили последнюю линию связи с энергосистемой Украины. В связи с этим ЗАЭС была полностью обесточена.

Теперь работа станции зависит от дизель-генераторов, обеспечивающих электроэнергию для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности.

По данным МАГАТЭ, все системы безопасности станции продолжают получать питание и работают в штатном режиме. Топлива для дизель-генераторов хватит минимум на десять дней. Инженеры ЗАЭС уже приступили к ремонту поврежденной линии электропередачи.

На днях Рафаэль Гросси анонсировал увеличение миссии МАГАТЭ на АЭС вдвое – с двух до четырех человек.

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Источник: МАГАТЭ