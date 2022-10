Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вернется в Украину после визита в РФ.

Об этом он проинформировал в своем Twitter-аккаунте. Визиты Гросси касаются создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

The resumption of direct shelling, hitting #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant’s sole source of external power, is tremendously irresponsible. #ZNPP must be protected. I will soon travel to ???????? Russia & again to ???????? Ukraine to agree on a protection zone. This is an imperative. https://t.co/adL9e6qJkp

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 8, 2022