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Факти / Україна

На Запорізькій АЕС полагодили високовольтну лінію після обстрілу РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Запорізька АЕС

Українські фахівці полагодили лінію зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, яка відімкнулась унаслідок російського обстрілу.

Як повідомили в НАЕК Енергоатом, радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювався і перебуває у межах норми.

– Після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів, оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗАЕС була повністю знеструмлена, оскільки вночі 8 жовтня окупанти вчергове обстріляли території атомної електростанції.

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Вони пошкодили останню лінію зв’язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровську.

Через це робота станції залежала від дизель-генераторів, які забезпечували електроенергію для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки.

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Фото: Енергоатом

Джерело: Енергоатом

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