На Запорізькій АЕС полагодили високовольтну лінію після обстрілу РФ
Українські фахівці полагодили лінію зв’язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, яка відімкнулась унаслідок російського обстрілу.
Як повідомили в НАЕК Енергоатом, радіаційний фон на майданчику ЗАЕС та прилеглій території не змінювався і перебуває у межах норми.
– Після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС із живленням від дизель-генераторів, оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ЗАЕС була повністю знеструмлена, оскільки вночі 8 жовтня окупанти вчергове обстріляли території атомної електростанції.
Вони пошкодили останню лінію зв’язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровську.
Через це робота станції залежала від дизель-генераторів, які забезпечували електроенергію для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки.
Фото: Енергоатом
Джерело: Енергоатом