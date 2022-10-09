Семь населенных пунктов в Луганской области перешли под контроль Украины — Гайдай

Октябрь, 09 в 16:41

Вооруженные силы Украины полностью контролируют семь населенных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что все населенные пункты расположены в Сватовском районе.

– Семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной. Это села – Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка, Стельмаховка, – написал Гайдай.

По словам Гайдая, первым Вооруженные силы Украины освободили село Грековка.

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— Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные меры, – пояснил глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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