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Факты / Україна

Семь населенных пунктов в Луганской области перешли под контроль Украины — Гайдай

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины полностью контролируют семь населенных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что все населенные пункты расположены в Сватовском районе.

– Семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной. Это села – Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка, Стельмаховка, – написал Гайдай.

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По словам Гайдая, первым Вооруженные силы Украины освободили село Грековка.

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— Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные меры, – пояснил глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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