Семь населенных пунктов в Луганской области перешли под контроль Украины — Гайдай
Вооруженные силы Украины полностью контролируют семь населенных пунктов в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что все населенные пункты расположены в Сватовском районе.
– Семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной. Это села – Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка, Стельмаховка, – написал Гайдай.
По словам Гайдая, первым Вооруженные силы Украины освободили село Грековка.
— Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные меры, – пояснил глава ОВА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.
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