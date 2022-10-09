Сім населених пунктів на Луганщині перейшли під контроль України – Гайдай

Жовтень, 09 в 16:41

Збройні сили України повністю контролюють сім населених пунктів на Луганщині.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що всі населені пункти розташовані у Сватівському районі.

– Сім населених пунктів повністю контролюються Україною. Це села – Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка, – написав Гайдай.

За словами Гайдая, першим Збройні сили України звільнили село Греківка.

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– Незважаючи на резонанс в інтернет-спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи, – пояснив очільник ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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