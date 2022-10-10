Октябрь, 10 в 17:41

В понедельник, 10 октября, в результате наиболее массированного ракетного удара РФ по Украине погибли 11 человек. В частности, ракета забрала жизнь полковника полиции Юрия Заскоки.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Юрий Заскока работал в Департаменте киберполиции в Киеве. В момент ракетных обстрелов он как раз ехал на работу через центр столицы. Полицейскому был 41 год.

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– Российские ракеты забрали жизни 11 человек. Среди них – 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу… Вечная память всем погибшим, — отметил Клименко.

В Департаменте киберполиции уточнили, что полковник Юрий Заскока оказался в эпицентре взрыва, когда ехал на работу на собственном авто. Он занимал должность начальника отдела по защите критической инфраструктуры.

В органах полиции Заскока работал почти 24 года. Без отца остались двое детей.

Кроме 11 погибших, во время обстрелов в разных регионах Украины пострадали 87 человек. Среди пострадавших есть сотрудники полиции.

Повреждения получили около 70 объектов: из них 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажки, 35 частных жилых домов, школа в Киеве.

В настоящее время более 80 следственно-оперативных групп Нацполиции документируют военные преступления РФ. Работают мобильные криминалистические лаборатории.

В случае необходимости граждане могут обратиться за помощью к полицейским, которые находятся в каждом населенном пункте. А на автодорогах функционируют полицейские посты, куда тоже можно обращаться.

Источник: Facebook-страница Игоря Клименко, Департамент киберполиции