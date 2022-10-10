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Факти / Україна

Окупанти атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Окупанти атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе
Фото: Depositphotos

Увечері понеділка, 10 жовтня, в місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) пролунали вибухи.

Як поінформував очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул, атаку могли здійснити іранські дрони-камікадзе.

РФ закупила в Ірану сотні таких безпілотників і протягом останніх тижнів застосовує їх проти України.

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– Вибухи в Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе Шахіди, – зазначив Вілкул.

Повітряна тривога була оголошена на території Дніпропетровської області о 17:43 і триває досі.

Фото: alerts.in.ua

Як відомо, війська РФ сьогодні зранку атакували ракетами Київ та низку регіонів України. Рашисти цілеспрямовано били по мирних людях та об’єктах енергетичної інфраструктури, щоб залишити українців без світла та тепла.

РФ запустила по Україні щонайменше 83 ракети, понад 40 з яких збили українські сили оборони.

Внаслідок найбільш масованого ракетного удару РФ загинули 11 людей. Зокрема, в Києві ракета забрала життя полковника поліції Юрія Заскоки. Ще 87 людей постраждали.

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