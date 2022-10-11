Октябрь, 10 в 23:56

Под Бахмутом Донецкой области идут тяжелые кровопролитные бои после того, как Россия перебросила туда несколько тысяч осужденных.

Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, это “подкрепление”, которое владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин лично искал в российских колониях, буквально “идет по телам”.

– Не знаем, как их мотивировали и что им обещали, но они просто прут вперед, – отмечает Алексей Арестович.

Украинским военным вблизи этого населенного пункта сложно, потому что это единственное место, где сконцентрирована российская артиллерия.

– Конечно, Вооруженным силам Украины там реально непросто, потому что оккупанты “разносят” наши позиции, после чего ВСУ отступают с потерями, – говорит советник Офиса президента.

После того, как заключенные продвигаются вперед, украинские военные снова выбивают их за счет позиций, однако с кровавыми боями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 229-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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