Прут по телам вперед: РФ перебросила под Бахмут несколько тысяч заключенных
Под Бахмутом Донецкой области идут тяжелые кровопролитные бои после того, как Россия перебросила туда несколько тысяч осужденных.
Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, это “подкрепление”, которое владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин лично искал в российских колониях, буквально “идет по телам”.
– Не знаем, как их мотивировали и что им обещали, но они просто прут вперед, – отмечает Алексей Арестович.
Украинским военным вблизи этого населенного пункта сложно, потому что это единственное место, где сконцентрирована российская артиллерия.
– Конечно, Вооруженным силам Украины там реально непросто, потому что оккупанты “разносят” наши позиции, после чего ВСУ отступают с потерями, – говорит советник Офиса президента.
После того, как заключенные продвигаются вперед, украинские военные снова выбивают их за счет позиций, однако с кровавыми боями.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 229-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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