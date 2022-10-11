Пруть по тілах уперед: РФ перекинула під Бахмут кілька тисяч ув’язнених

Жовтень, 10 в 23:56

Під Бахмутом Донецької області точаться важкі кровопролитні бої після того, як Росія перекинула туди кілька тисяч засуджених.

Про це в ефірі Фейгін Live повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, це “підкріплення”, яке власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин особисто шукав у російських колоніях, буквально “іде по тілах”.

– Не знаємо, як їх мотивували та що їм обіцяли, але вони просто пруть уперед, – наголошує Олексій Арестович..

Українським військовим поблизу цього населеного пункту складно, тому що це єдине місце, де сконцентрована російська артилерія.

– Звичайно, Збройним силам України там реально непросто, бо окупанти “розносять” наші позиції, після чого ЗСУ відступають із втратами, – говорить радник Офісу президента.

Після того, як ув’язнені просуваються вперед, українські військові знову вибивають їх за рахунок позицій, однак із кривавими боями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 229-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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