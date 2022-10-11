Октябрь, 11 в 14:07

В ближайшие дни угроза новых ракетных ударов РФ по территории Украины будет сохраняться.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона на телеканале FreeДом, комментируя возможные варианты развития событий.

В то же время, он считает, что таких массовых ударов, как 10 октября, российская армия, вероятно, не сможет повторить в ближайшее время.

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– Наиболее вероятной является ракетная активность, которую проявляет РФ. Я думаю, что повторение того, что было вчера, вряд ли они смогут сделать в ближайшее время. Для этого нужно свезти снова ракеты на аэродромы, подготовить их для пуска, – отметил Жданов.

Военный эксперт объяснил, что, например, крылатая ракета Х-22 является жидкостной, то есть ее нужно заправлять ракетным топливом, которое является очень токсичным. Это специальная операция, которую совершают обученные специалисты.

– Но в другом: есть еще Калибры, Х-101, Х-555, есть твердотопливные ракеты, которые могут быть применены по Украине, — уточнил Жданов.

Комментируя тактику нового командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина относительно бомбардировок мирных городов, эксперт выразил мнение, что это единственное, на что он способен.

Массированные бомбардировки называют “почерком” Суровикина.

– Думаю, что это будет единственная тактика. Точнее, не тактика, это уже стратегия в плане ведения всей военной кампании. Он будет делать упор на ракетные войска, но без авиации. Потому что авиация вряд ли залетит в наше воздушное пространство. Система ПВО у нас по авиации отлажена и работает очень хорошо. С противоракетной обороной у нас есть проблемы, – проинформировал Жданов.

Эксперт напомнил, что подобную тактику, в частности, ковровые бомбардировки, Суровикин применял в Грузии и Сирии. А теперь он пытается таким же образом изменить ситуацию на фронте в Украине и заставить наше государство капитулировать.

Жданов подчеркнул, что это ничего не даст РФ, поскольку исход войны будет решаться на поле боя. В данный момент украинские военные продолжают уверенно продвигаться вперед, несмотря на то, что темпы контрнаступления немного снизились.