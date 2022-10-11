Багато населених пунктів без світла: РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини
У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти влучили ракетами по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині.
Зокрема, серйозні руйнування зафіксовані у Павлоградському та Кам’янському районах.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– Ворожа атака понад 5 годин. Країна-терористка знову ударила по об’єктах життєзабезпечення. Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла, – написав він.
Наразі на місці “прильотів” працюють рятувальники. Енергетики відновлюють обладнання і підтримують роботу системи.
Резніченко закликав всіх жителів області заощаджувати електрику.
– В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоби могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура, – додав він.
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Фото: Валентин Резніченко