Жовтень, 11 в 14:54

У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти влучили ракетами по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині.

Зокрема, серйозні руйнування зафіксовані у Павлоградському та Кам’янському районах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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– Ворожа атака понад 5 годин. Країна-терористка знову ударила по об’єктах життєзабезпечення. Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла, – написав він.

Наразі на місці “прильотів” працюють рятувальники. Енергетики відновлюють обладнання і підтримують роботу системи.

Резніченко закликав всіх жителів області заощаджувати електрику.

– В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоби могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Валентин Резніченко