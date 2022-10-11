Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Багато населених пунктів без світла: РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини

Валентина Чорна, редакторка стрічки
вогонь після влучання ракети

У вівторок, 11 жовтня, російські окупанти влучили ракетами по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині.

Зокрема, серйозні руйнування зафіксовані у Павлоградському та Кам’янському районах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зараз дивляться

– Ворожа атака понад 5 годин. Країна-терористка знову ударила по об’єктах життєзабезпечення. Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла, – написав він.

Наразі на місці “прильотів” працюють рятувальники. Енергетики відновлюють обладнання і підтримують роботу системи.

Резніченко закликав всіх жителів області заощаджувати електрику.

– В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоби могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Навряд чи зможуть повторити 10 жовтня: Жданов про нові ракетні удари РФ

Фото: Валентин Резніченко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка