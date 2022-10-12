Жовтень, 11 в 23:54

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння ВВП Росії на 3,4% цього року і 2,3% наступного.

Про це йдеться в жовтневому огляді світової економіки World Economic Outlook, опублікованому у вівторок.

Прогноз для російського ВВП на 2023 рік також негативний, на думку фонду він становитиме 2,3%.

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У січні, до початку повномасштабної війни проти України, фонд прогнозував зростання економіки Росії у 2022 році на 2,8%, у 2023 році – на 2,1%. Після російського вторгнення в Україну прогнози щодо економіки Росії були більш негативні.

У МВФ пояснюють, що в цьому звіті скорочення російської економіки “менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти і внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики і відновлення довіри до фінансової системи”.

Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд утримався від макропрогнозів щодо України та підтвердив прогноз падіння українського ВВП у 2022 році на 35% за інфляції 30%.