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Факты / Україна / Экономика

В МВФ воздержались от макропрогнозов по Украине до 2027 года

Илья Нежигай, редактор ленты
В МВФ воздержались от макропрогнозов по Украине до 2027 года
Фото: Getty Images

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил прогноз падения ВВП Украины в 2022 году на 35% при инфляции 30%.

При этом, как следует из октябрьского отчета МВФ World Economic Outlook, Фонд воздержался от других оценок.

Прогноз падения ВВП Украины фонд не изменил — в апреле также прогнозировалось падение на 35%.

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При этом в МВФ воздержались от макропрогноза для Украины на следующие несколько лет.

— Для Украины все прогнозы на 2022-27 годы, кроме прогнозов реального ВВП и потребительских цен, опущены из-за необычайно высокой степени неопределенности, — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал предоставление Украине около $1,3 млрд, которые были переданы 7 октября.

В то же время, президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено-Бассо заявила, что Украину ожидает резкое падение экономики из-за войны, развязанной Российской Федерацией, а потому она и дальше будет нуждаться в огромной финансовой поддержке. По прогнозу, рост экономики страны возобновится в 2023 году, но будет очень медленным.

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