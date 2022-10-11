Октябрь, 11 в 13:16

Российские оккупанты изменили тактику осуществления ракетных ударов по территории Украины.

Вместо одного масштабного запуска захватчики выпускают малое количество ракет с небольшими интервалами, чтобы украинцы оставались в укрытиях, а воздушная тревога не заканчивалась.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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— По моему мнению, россияне изменили немного тактику. Они не один раз выпускают ракеты, чтобы наши люди могли переждать и наша ПВО отработать, а с интервалами запускают значительно меньше ракет и держат людей в укрытиях. Что это, если не террор? Они уже три часа с интервалами выпускают ракеты, – сказал он.

По словам Кима, россияне осуществляют ракетный террор для того, чтобы “создать хорошую картинку” внутри самой РФ.

– Это очень нравится россиянам, потому что они распространяют такой нарратив, что информация об уничтожении поступает в реальном времени. Именно поэтому они выпускают по 1-2 ракеты с интервалом. Для того чтобы в российском телевизоре были новости, — добавил глава Николаевской ОВА.

Отметим, сегодня, 11 октября, российская армия продолжает обстреливать территорию Украины. Утром враг выпустил не менее четырех ракет, которые успешно сбила наша противовоздушная оборона.

Оккупанты запускали ракеты из района Каспийского моря, используя стратегическую авиацию – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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