Запускають менше ракет з інтервалами: Кім про нову тактику окупантів
Російські окупанти змінили тактику здійснення ракетних ударів по території України.
Замість одного масштабного запуску загарбники випускають малу кількість ракет із невеликими інтервалами для того, щоб українці залишалися в укриттях, а повітряна тривога не завершувалась.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
– На мою думку, росіяни змінили трохи тактику. Вони не один раз випускають ракети, щоб наші люди могли перечекати і наша ППО відпрацювати, а з інтервалами запускають значно менше ракет і тримають людей в укриттях. Що це, якщо не терор? Вони вже три години з інтервалами випускають ракети, – сказав він.
За словами Кіма, росіяни здійснюють ракетний терор для того, щоби “створити гарну картинку” усередині самої РФ.
– Це дуже подобається росіянам, тому що вони поширюють такий наратив, що інформація про знищення надходить у реальному часі. Саме тому вони випускають по 1-2 ракети з інтервалом. Для того, щоб у російському телевізорі були новини, – додав очільник Миколаївської ОВА.
Зазначимо, сьогодні, 11 жовтня, російська армія продовжує обстрілювати територію України. Вранці ворог випустив не менше чотирьох ракет, які успішно збила наша протиповітряна оборона.
Окупанти запускали ракети з району Каспійського моря, використовуючи стратегічну авіацію – ракетоносці Ту-95 та Ту-160.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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