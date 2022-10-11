Жовтень, 11 в 13:16

Російські окупанти змінили тактику здійснення ракетних ударів по території України.

Замість одного масштабного запуску загарбники випускають малу кількість ракет із невеликими інтервалами для того, щоб українці залишалися в укриттях, а повітряна тривога не завершувалась.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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– На мою думку, росіяни змінили трохи тактику. Вони не один раз випускають ракети, щоб наші люди могли перечекати і наша ППО відпрацювати, а з інтервалами запускають значно менше ракет і тримають людей в ​укриттях. Що це, якщо не терор? Вони вже три години з інтервалами випускають ракети, – сказав він.

За словами Кіма, росіяни здійснюють ракетний терор для того, щоби “створити гарну картинку” усередині самої РФ.

– Це дуже подобається росіянам, тому що вони поширюють такий наратив, що інформація про знищення надходить у реальному часі. Саме тому вони випускають по 1-2 ракети з інтервалом. Для того, щоб у російському телевізорі були новини, – додав очільник Миколаївської ОВА.

Зазначимо, сьогодні, 11 жовтня, російська армія продовжує обстрілювати територію України. Вранці ворог випустив не менше чотирьох ракет, які успішно збила наша протиповітряна оборона.

Окупанти запускали ракети з району Каспійського моря, використовуючи стратегічну авіацію – ракетоносці Ту-95 та Ту-160.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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