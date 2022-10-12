Октябрь, 12 в 11:56

В результате обстрелов российских оккупантов Запорожская АЭС снова полностью обесточена.

Как сообщили в НАЭК Энергоатом, утром 12 октября захватчики повредили подстанцию ​​Днепровская в Днепропетровской области.

В результате обстрела аварийно отключилась линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

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— Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании, — говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, что обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанной с работой атомных станций, являются проявлением ядерного терроризма РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Энергоатом