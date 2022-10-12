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В Украину прибыли еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Прибыло еще четыре HIMARS от наших американских партнеров! Спасибо Президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину III и американскому народу, — написал он.

Алексей Резников добавил, что “время HIMARS это хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов”.

В частности, украинский министр сообщил, что это отличная новость накануне контактной группы по помощи Украине Рамштайн-6, куда Резников отправляется 12 октября.

— Дальше будет больше, — анонсировал он.