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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Массированный ракетный обстрел РФ по Украине и современные ПВО для защиты неба: что происходит на 231-й день войны (онлайн)

Массированный ракетный обстрел РФ по Украине и современные ПВО для защиты неба: что происходит на 231-й день войны (онлайн)

В Лимане найдено 110 траншей с могилами взрослых и детей;

Германия в сотрудничестве с Данией и Норвегией предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana;

Часть Хмельницкого осталась без электроснабжения из-за технических проблем на одной из подстанций;

США в ближайшее время передадут Украине две системы NASAMS;

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину поступили еще четыре РСЗО HIMARS.

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00:38 - 12 октября

В Украину прибыли еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Прибыло еще четыре HIMARS от наших американских партнеров! Спасибо Президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину III и американскому народу, — написал он.

Алексей Резников добавил, что “время HIMARS это хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов”.

В частности, украинский министр сообщил, что это отличная новость накануне контактной группы по помощи Украине Рамштайн-6, куда Резников отправляется 12 октября.

— Дальше будет больше, — анонсировал он.

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