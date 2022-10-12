Массированный ракетный обстрел РФ по Украине и современные ПВО для защиты неба: что происходит на 231-й день войны (онлайн)
В Лимане найдено 110 траншей с могилами взрослых и детей;
Германия в сотрудничестве с Данией и Норвегией предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana;
Часть Хмельницкого осталась без электроснабжения из-за технических проблем на одной из подстанций;
США в ближайшее время передадут Украине две системы NASAMS;
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину поступили еще четыре РСЗО HIMARS.
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