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Факти / Україна

Окупанти пошкодили підстанцію: Запорізька АЕС повністю знеструмлена

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Запорізька АЕС

Внаслідок обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС знову повністю знеструмлена.

Як повідомили в НАЕК Енергоатом, вранці 12 жовтня загарбники пошкодили підстанцію Дніпровська у Дніпропетровській області.

В результаті обстрілу аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

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– Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії, – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі наголосили, що обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є проявом ядерного тероризму РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 231-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Енергоатом

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