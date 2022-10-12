Октябрь, 12 в 3:01

Одна батарея немецкого комплекса IRIS-T сможет прикрыть лишь небольшой участок территории.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

— IRIS-T — это комплекс, который будет фактически первым на вооружении нашего государства. Потому что Германия его только что изготовила и он будет на вооружении Воздушных сил ВСУ. К сожалению, будет только одна батарея. Потому что промышленность пока не изготовила ни ракет, ни самих комплексов, — говорит он.

По словам Юрия Игната, IRIS-T это “мощный комплекс”, который имеет хороший радар и хорошие ракеты.

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— Одна пусковая установка имеет контейнеры для сразу восьми ракет. Может работать на дальности 40 километров до цели — это примерно диапазон Бук-М1. Эта система является мобильной — может быстро разворачиваться, быстро отстреляться и сменить позицию. Это очень эффективный комплекс в нынешних условиях, — сказал представитель ВС ВСУ.

Комментируя обстрелы Украины со стороны РФ 10 октября, он добавил, что Украине необходимо было бы иметь несколько таких установок.

— Нам нужна на вчера или на позавчера не одна такая установка. Потому что батарея — это три установки, пусковые и пункт управления. Тремя установками, которые действуют на радиусе 40 км до цели, можно прикрыть небольшой участок. Если по фронту, это 100 км. Или это может быть город. Одна установка особо ничего не решает, — добавил Игнат.

Напомним, 11 октября министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получила первую систему ПВО IRIS-T от Германии. По его словам, в Украине началась новая эра противовоздушной обороны.