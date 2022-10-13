Жовтень, 13 в 14:26

Німецькі зенітні ракетні комплекси (ЗРК) IRIS-T є найсучаснішими системами протиракетної оборони та можуть ефективно закрити небо над Україною від російських ракет.

Про це у телеефірі каналу FreeDom сказав військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, після масованого ракетного обстрілу критичної інфраструктури України західні країни ще більше переконалися в тому, що Україні треба більше зброї. Адже якщо “впаде” енергетична система України, то саме Європейському Союзу доведеться нам допомагати.

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Сусіднім країнам доведеться постачати Україні тонни гуманітарних вантажів, пального, а це означає гуманітарну катастрофу континентального масштабу.

Жданов зазначив, що протиракетні німецькі комплекси IRIS-T, перший із яких уже прибув до України, є сучасними розробками. Його дальність ураження цілей – до 40 км, а висота ураження – до 25 км. Один комплекс несе 24 ракети, кожна розвиває швидкість 3600 км/год. Час реакції на ціль – 15 сек.

За словами військового експерта, такий комплекс може бачити одночасно 2,5 тис. цілей.

– Якби такий комплекс по периметру прикривав Київ, то з ймовірністю понад 90% було б збито все, що летить у напрямку Києва, – сказав Олег Жданов.

Він також розповів, чому наша система ППО під час оборони дає збій. Тому що Україна має систему протиповітряної оборони, але не має системи протиракетної оборони. А це величезна різниця.

– Крім того, наша система ППО заснована на старих радянських ракетних комплексах. Має дуже невелику кількість цільових каналів. Система не фіксує 360°, вона бере якийсь сектор. Наприклад, як С-300. І коли з різних боків летить велика кількість ракет, і ця кількість перевищує кількість каналів комплексу, він просто не справляється. Те, що комплекс бачить – він намагається знищити, а те, що не бачить – воно просто пролітає повз. Ось у таких комплексів, як NASAMS та IRIS-T, кількість цільових каналів просто зашкалює, – розповів Олег Жданов.

Також ракети комплексів NASAMS та IRIS-T можуть працювати і по надзвукових ракетах Кинджал. Щоправда, наздогнати не зможуть, але летіти назустріч чи перехопити можуть.

Військовий експерт вважає, що навчити воїнів ЗСУ працювати на комплексах IRIS-T можна буде за місяць-півтора.

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Олег Жданов також нагадав, що Німеччина хотіла передати Україні перший IRIS-T ще на початку вересня.