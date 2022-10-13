Октябрь, 13 в 3:04

Правительство Чехии в течение 2023-2025 годов ежегодно будет выделять Украине по 500 млн крон ($20,3 млн) на восстановление.

Об этом говорится в сообщении Министра иностранных дел и промышленности и торговли Чехии Яна Липавского.

В частности, ответ Чехии предусматривает усиление визовых ограничений для российских граждан и поддержку белорусских и украинских студентов в обучении в чешских вузах.

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— В то время, как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации. Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу — включая наш международный аэропорт — с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде, — говорится в сообщении.

МИД Чехии также представило совместно с Министерством промышленности и торговли Программу помощи Украине на 2023-2025 годы.

— Это охватывает гуманитарные, стабилизационные, восстановительные и экономические аспекты нашей помощи Украине. Ожидается, что наша помощь Украине в этих сферах будет достигать 500 млн чешских крон ежегодно, — говорится в сообщении.

План предусматривает привлечение чешских компаний и решений, которые уже имеют отличную репутацию в Украине.

— Мы хотим привлечь как частную сферу, так и некоммерческий сектор, — сказал Ян Липавский.

Он добавил, что правительства Чехии и Украины обсудят дальнейшие шаги на совместном заседании в Киеве.

Фото: Jan Lipavský