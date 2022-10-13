Чехия будет ежегодно выделять Украине более €20 млн на восстановление — МИД
Правительство Чехии в течение 2023-2025 годов ежегодно будет выделять Украине по 500 млн крон ($20,3 млн) на восстановление.
Об этом говорится в сообщении Министра иностранных дел и промышленности и торговли Чехии Яна Липавского.
В частности, ответ Чехии предусматривает усиление визовых ограничений для российских граждан и поддержку белорусских и украинских студентов в обучении в чешских вузах.
— В то время, как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации. Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу — включая наш международный аэропорт — с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде, — говорится в сообщении.
МИД Чехии также представило совместно с Министерством промышленности и торговли Программу помощи Украине на 2023-2025 годы.
— Это охватывает гуманитарные, стабилизационные, восстановительные и экономические аспекты нашей помощи Украине. Ожидается, что наша помощь Украине в этих сферах будет достигать 500 млн чешских крон ежегодно, — говорится в сообщении.
План предусматривает привлечение чешских компаний и решений, которые уже имеют отличную репутацию в Украине.
— Мы хотим привлечь как частную сферу, так и некоммерческий сектор, — сказал Ян Липавский.
Он добавил, что правительства Чехии и Украины обсудят дальнейшие шаги на совместном заседании в Киеве.
Фото: Jan Lipavský