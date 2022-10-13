Жовтень, 13 в 3:04

Уряд Чехії протягом 2023-2025 років щорічно буде виділяти Україні по 500 млн крон (€20,3 млн) на відбудову.

Про це йдеться у повідомленні Міністра закордонних справ та промисловості й торгівлі Чехії Яна Ліпавського.

Зокрема, відповідь Чехії передбачає посилення візових обмежень для російських громадян та підтримку білоруських та українських студентів у навчанні в чеських вишах.

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– У той час, як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації. Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в’їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – включаючи наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в’їзді, – йдеться у повідомленні.

МЗС Чехії також представило спільно з Міністерством промисловості і торгівлі Програму допомоги Україні на 2023-2025 роки.

– Це охоплює гуманітарні, стабілізаційні, відновлювальні та економічні аспекти нашої допомоги Україні. Очікується, що наша допомога Україні у цих сферах сягатиме 500 млн чеських крон щорічно, – йдеться у повідомленні.

План передбачає залучення чеських компаній та рішень, які вже мають відмінну репутацію в Україні.

– Ми хочемо залучити як приватну сферу, так і некомерційний сектор, – сказав Ян Ліпавський.

Він додав, що уряди Чехії та України обговорять подальші кроки на спільному засіданні в Києві.

Фото: Jan Lipavský