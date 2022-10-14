Октябрь, 14 в 10:09

В Российской Федерации осталось 25-28% высокоточных ракет от того количества, которое было до начала полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

Данилов подчеркнул, что украинская разведка работает безупречно, поэтому с незначительной погрешностью можно назвать количество оставшихся в РФ высокоточных ракет.

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— Речь идет именно о высокоточных, которые для нас представляют наибольшие хлопоты. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля, – рассказал глава СНБО.

Что касается ракет советского образца, таких как С-300, то у РФ еще немного их есть, но уже гораздо меньше, чем в начале вторжения 24 февраля.

Алексей Данилов подчеркнул, что Россия ежедневно слабеет.

Глава СНБО напомнил, что Украина просила средства ПВО у западных партнеров еще с октября-декабря прошлого года. Продолжали просить и в январе, феврале, марте.

– К сожалению, тогда мы не получили ответа от стран. Потому что ни одна страна не имела информации о том, что мы будем стоять, будем бороться, оказывать сумасшедшее сопротивление. Однако на сегодняшний день ситуация меняется, количество помогающих стран увеличивается, — отметил Алексей Данилов.

Ранее представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что массированный ракетный обстрел является тактикой нового гауляйтера оккупационной армии в Украине Сергея Суровикина.