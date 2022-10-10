Октябрь, 10 в 18:47

Массированный ракетный обстрел является тактикой нового гауляйтера оккупационной армии в Украине Сергея Суровикина.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

– Суровикин известен тем, что, не служив в авиации, возглавлял Воздушно-космические силы России, а до этого – Воздушную группировку россиян в Сирии. Закидывать ракетами объекты гражданской инфраструктуры – это его стиль. Он знает, что самолеты летают и с них можно сбрасывать ракеты. Вот именно этим они и занимались, для того чтобы показать, что новые кадровые назначения Путина в Украине имеют какое-то значение и показывают какие-то результаты, — сказал Юсов.

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Он отметил, что подобную тактику военных преступлений против мирного населения российская армия использовала в Сирии.

– Это, безусловно, попытка запугивания. Ракетные удары по центру Киева, возле памятника Грушевскому или Дома Центрального совета, это не стратегические объекты. Кроме того, миф о высокоточном оружии РФ может быть раз разрушен, потому что мы видим, куда попадают российские ракеты, в частности это детские площадки и улицы. Ракетные удары в часы пик по густонаселенным городам – это террористический акт, – сказал Юсов.

Напомним, 8 октября стало известно, что Минобороны РФ назначило Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в Украине.

Ранее группировкой войск страны-агрессора руководил генерал Александр Дворников.