Жовтень, 14 в 10:09

У Російської Федерації залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, яка була на початок повномасштабного воєнного вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо НВ.

Данілов наголосив, що українська розвідка працює бездоганно, тому з незначною похибкою можна назвати кількість високоточних ракет, які ще залишилися у РФ.

Зараз дивляться

– Йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт. Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого, – розповів голова РНБО.

Щодо ракет радянського зразка, як-от С-300, то у РФ ще трохи їх є, але вже набагато менше, ніж на початку вторгнення 24 лютого.

Олексій Данілов наголосив, що Росія щодня слабшає.

Голова РНБО також зауважив, що Україна просила засоби ППО у західних партнерів ще з жовтня-грудня минулого року. Продовжували просити і в січні, лютому, березні.

– На жаль, тоді ми не отримали відповіді від країн. Бо тоді жодна країна не мала інформації про те, що ми будемо стояти, будемо боротися, чинити шалений опір. Проте на сьогодні ситуація змінюється, кількість країн, які допомагають, збільшується, – наголосив Олексій Данілов.

Раніше представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що масований ракетний обстріл є тактикою нового гауляйтера окупаційної армії в Україні Сергія Суровікіна.