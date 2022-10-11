На Украину должно было полететь больше ракет: россияне частично саботировали ракетные пуски
Россияне довольно продолжительное время, более месяца, готовились к массированному ракетному удару по Украине.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Вчера, 10 октября, ракеты в Украину летели с Черного и Каспийского морей, с территории РФ. Дроны-камикадзе запускали с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма.
По его словам, РФ своими массированными обстрелами пыталась запугать украинский народ, однако попытка оказалась неудачной, несмотря на многочисленные жертвы.
– Подготовка происходила достаточно длительное время, но окончательное решение российское руководство приняло с 9 на 10 октября. Мы все должны понимать, что это была не военная операция, а террористический акт – политический акт запугивания мирного населения и попытка запугать наших международных союзников и партнеров, – сообщил Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что меньше всего вчера пострадала военная инфраструктура, больше всего — гражданская и энергетическая инфраструктуры. А это — признак террора и терроризма.
Андрей Юсов отметил довольно хорошую работу украинской противовоздушной обороны, учитывая, что ее основа до сих пор — советского образца.
– Более 60% воздушных целей поражено, разведка обеспечила раннее предупреждение. Эффективно сработали ПВО, полиция, ГСЧС, энергетики, – подчеркнул Юсов.
Он заявил, что Россия не сможет постоянно наносить такие массированные ракетные удары по территории Украины. У РФ нет возможности сейчас производить высокоточные ракеты в большом количестве.
По его словам, часть российского военного руководства была против вчерашней ракетной атаки, потому что это — бессмысленное расходование боеприпасов.
– Россияне заявляли о 150 пусках по Украине. Но вопрос в том, где остальные (сейчас известно о пуске 84 ракет). Известно, что некоторые российские военные выходили на связь с Украиной, передавали информацию и говорили: Мы не можем остановить это полностью, но часть ракет просто полетит не туда. Ну, в поле, к примеру. В конце концов, так оно и было, — сообщил представитель ГУР Минобороны.