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Факты / Україна

На Украину должно было полететь больше ракет: россияне частично саботировали ракетные пуски

Марта Бондаренко, редактор ленты
На Украину должно было полететь больше ракет: россияне частично саботировали ракетные пуски
Фото: Генштаб ВСУ

Россияне довольно продолжительное время, более месяца, готовились к массированному ракетному удару по Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Вчера, 10 октября, ракеты в Украину летели с Черного и Каспийского морей, с территории РФ. Дроны-камикадзе запускали с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма.

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По его словам, РФ своими массированными обстрелами пыталась запугать украинский народ, однако попытка оказалась неудачной, несмотря на многочисленные жертвы.

– Подготовка происходила достаточно длительное время, но окончательное решение российское руководство приняло с 9 на 10 октября. Мы все должны понимать, что это была не военная операция, а террористический акт – политический акт запугивания мирного населения и попытка запугать наших международных союзников и партнеров, – сообщил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что меньше всего вчера пострадала военная инфраструктура, больше всего — гражданская и энергетическая инфраструктуры. А это — признак террора и терроризма.

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Андрей Юсов отметил довольно хорошую работу украинской противовоздушной обороны, учитывая, что ее основа до сих пор — советского образца.

– Более 60% воздушных целей поражено, разведка обеспечила раннее предупреждение. Эффективно сработали ПВО, полиция, ГСЧС, энергетики, – подчеркнул Юсов.

Он заявил, что Россия не сможет постоянно наносить такие массированные ракетные удары по территории Украины. У РФ нет возможности сейчас производить высокоточные ракеты в большом количестве.

По его словам, часть российского военного руководства была против вчерашней ракетной атаки, потому что это — бессмысленное расходование боеприпасов.

– Россияне заявляли о 150 пусках по Украине. Но вопрос в том, где остальные (сейчас известно о пуске 84 ракет). Известно, что некоторые российские военные выходили на связь с Украиной, передавали информацию и говорили: Мы не можем остановить это полностью, но часть ракет просто полетит не туда. Ну, в поле, к примеру. В конце концов, так оно и было, — сообщил представитель ГУР Минобороны.

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