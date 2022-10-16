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Факты / Україна

Когда ожидать хороших новостей с Херсона: эксперт назвал сроки

Валентина Летяк, редактор ленты
Когда ожидать хороших новостей с Херсона: эксперт назвал сроки
Фото: Минобороны

Военный летчик и эксперт Роман Свитан прогнозирует хорошие новости с Херсонской области уже в октябре.

– В ближайшее время на правом берегу Днепра будут проведены некоторые контрнаступательные действия ВСУ. Мы услышим примерно в течении недели хорошие новости, – заявил он в эфире телемарафона на Freeдом.

По его словам, сейчас наблюдается движение россиян с правого берега на левый – это вывозят свои семьи и военнослужащие РФ, и коллоборанты, прикрывая этот процесс так называемой заботой о местном населении.

Свитан также оценил способность армии РФ вести боевые действия в зимнее время.

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– Россияне все же научились вовевать зимой, когда наступали в феврале, но амуниции армии РФ действительно не хватает. Поэтому половину зимы они буду воевать либо в гражданке, либо в летней форме одежды. Но это не основная проблема российской армии. Главная – это логистика, — считает эксперт.

На Западе также считают, что ВСУ очень скоро смогут отвоевать Херсон.

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