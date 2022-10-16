Коли чекати на добрі новини з Херсону: експерт назвав терміни

Жовтень, 16 в 12:15

Військовий льотчик та експерт Роман Світан прогнозує добрі новини з Херсонської області вже у жовтні.

– Найближчим часом на правому березі Дніпра буде проведено деякі контрнаступальні дії ЗСУ. Ми почуємо приблизно протягом тижня хороші новини, – заявив він в ефірі телемарафону на Freeдом.

За його словами, зараз спостерігається рух росіян з правого берега на лівий – це вивозять свої сім’ї і військовслужбовці РФ, і колоборанти, прикриваючи цей процес так званою турботою про місцеве населення.

Світан також оцінив здатність армії РФ вести бойові дії взимку.

Зараз дивляться

– Росіяни все ж таки навчилися воювати взимку, коли наступали в лютому, але амуніції армії РФ справді не вистачає. Тому половину зими вони воюватимуть або в цивільному, або в літній формі одягу. Але це не основна проблема російської армії. Головна – це логістика, – вважає експерт.

На Заході також вважають, що ЗСУ дуже скоро зможуть відвоювати Херсон.