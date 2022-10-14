На Западе рассказали, когда ВСУ могут освободить Херсон – FT

Октябрь, 14 в 12:29

В последние недели наступление Вооруженных сил Украины на южной линии фронта набирает обороты. На Западе считают, что ВСУ очень скоро смогут отвоевать Херсон.

Назначенный Россией глава оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Москве за помощью в эвакуации жителей города, давая понять, что ВСУ уже близко.

Украинские силы прорвали линию фронта в Херсонской области в начале октября. Это признали и в российском минобороны. Это продвижение ВСУ стало крупнейшим на Юге с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале. ВСУ уже удалось отвоевать значительную территорию к западу от Днепра.

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В четверг Оперативное командование Юг заявило, что удалось освободить и вернуть под контроль Украины еще пять населенных пунктов в Херсонской области. Там же ВСУ уничтожили российский командно-диспетчерский пункт.

По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон до Днепра уже на следующей неделе.

Ранее Станислав Белковский, бывший кремлевский пиарщик, ставший критиком Путина, заявил, что российское командование решило не переоценивать шансы на сохранение российского контроля над временно оккупированной частью Херсонской области.

В свою очередь Евросоюз готов к созданию миссии по обучению тысяч украинских солдат. ЕС также увеличит объем финансирования поставок оружия в Украину до более чем €3 млрд по сравнению с €2,5 млрд в настоящее время.

Учебные центры для ВСУ в Польше и Германии будут финансироваться за счет средств ЕС и адаптированы к потребностям командующего украинской армией.