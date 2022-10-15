Планка ожиданий завышена: эксперт об освобождении Херсона в ближайшие дни

Публикация Financial Times, в которой говорится, что ВСУ могут деоккупировать Херсон в ближайшие дни – это классический информационно-психологический вброс.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Петр Черник. По его мнению, это было сделано исключительно с одной целью — поднять планку ожидания от наших военных, затем разочароваться в этом и попытаться забить клин между обществом и Генеральным штабом.

– Нельзя на это вестись. Война – очень сложное и динамичное явление. На мой взгляд, по Херсонщине очень сильно поднята планка нашими западными коллегами в части, что вот-вот, завтра мы освободим город. Действительно, стратегические предпосылки для этого складываются. Но никак нельзя завышать планку ожиданий, поскольку она приводит к разочарованиям и ошибкам, — объяснил эксперт ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

Также Петр Черник напомнил, что у России есть качественно поставленная пропаганда. Поэтому россияне могут осуществлять информационно-психологические операции.

По словам военного эксперта, враг понимает, что на поле боя ему уже нечем нам противостоять, он потерял статическую инициативу, поэтому пытается сеять страх, панику и завышенные ожидания, чтобы расшатать единство украинцев.

Напомним, 14 октября американское издание Financial Times сообщило, что в последние недели наше контранступление на южной линии фронта набирает обороты. На Западе считают, что ВСУ очень скоро смогут отвоевать Херсон.

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