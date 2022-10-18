Октябрь, 18 в 14:58

В период с 7 октября российские оккупационные войска нанесли около 190 массированных ударов по территории Украины. Пострадали 16 областей и Киев.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), полковник службы гражданской защиты Александр Хорунжий.

– В период с 7 по 18 октября Россией нанесено около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и Киеву. Наибольшее количество ударов в течение 10, 11, 17 и 18 октября было нанесено по Киевской области и Киеву, – отметил он.

Хорунжий уточнил, что враг наносил удары по объектам критической инфраструктуры, в частности энергетики. Однако также пострадали многие гражданские объекты: частные жилые дома (более 140), многоэтажки и т.д.

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– В результате массированных обстрелов погибли более 70 украинцев. Травмированы более 240 человек и повреждены свыше 380 объектов, — заявил Хорунжий.

Он уточнил, что в результате ударов РФ по объектам энергетики без света осталось около 4 тыс. населенных пунктов (в частности, в Полтавской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской и Донецкой областях). Речь идет о периоде с 7 по 18 октября.

По информации Министерства энергетики, остаются обесточенными 1 162 населенных пункта в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Херсонской областях, включая временно оккупированные территории.

За последние сутки было зафиксировано 26 обстрелов РФ в семи регионах. В основном это были ракетные обстрелы по Киеву, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областям. Кроме того, войска РФ применяли дроны-камикадзе.

В результате этих обстрелов в течение суток погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Были повреждены 14 объектов.

Как проинформировал сегодня президент Владимир Зеленский, с 10 октября в результате российских ударов по Украине были разрушены 30% электростанций. Это привело к массовым отключениям электричества по всей стране.