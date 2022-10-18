Октябрь, 18 в 9:32

Утром 18 октября в Киеве произошло два взрыва, а чуть позже – еще один.

Обновлено в 09:32. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщает о трех прилетах в объект энергообеспечения на Левом берегу столицы.

– Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место, – сообщил первые подробности городской глава Киева Виталий Кличко.

Напомним, что до того, как в столице произошли взрывы, появилась информация, что с Севера в сторону Киева вылетели крылатые ракеты.

Сейчас смотрят

Поэтому в Киевской и Черниговской областях начала работать истребительная авиация.

Людей призывали быть максимально осторожными, потому что ракеты могут изменять траекторию полета.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.