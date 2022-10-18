Октябрь, 18 в 12:37

С 10 октября в результате российских ударов по Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электричества по всей стране.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что теперь точно не осталось места переговорам Украины со страной-агрессором.

– Другой вид российских терактов нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров с путинским режимом не осталось, – заявил глава государства.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ???????? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin’s regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK Сейчас смотрят — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Напомним, что сегодня утром Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Днепре, Днепре, Житомире. Из-за этого в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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