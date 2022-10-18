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Факты / Україна

В результате атак РФ с 10 октября в Украине разрушены 30% электростанций — Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
В результате атак РФ с 10 октября в Украине разрушены 30% электростанций — Зеленский
Фото: УНИАН

С 10 октября в результате российских ударов по Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электричества по всей стране.

Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что теперь точно не осталось места переговорам Украины со страной-агрессором.

– Другой вид российских терактов нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров с путинским режимом не осталось, – заявил глава государства.

Напомним, что сегодня утром Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Днепре, Днепре, Житомире. Из-за этого в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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