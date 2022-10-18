Жовтень, 18 в 14:58

У період з 7 жовтня російські окупаційні війська завдали близько 190 масованих ударів по території України. Постраждали 16 областей та Київ.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий.

– У період з 7 по 18 жовтня Росією нанесено близько 190 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерією по 16 областях України та Києву. Найбільшу кількість ударів протягом 10, 11, 17 та 18 жовтня було завдано по Київській області та Києву, – зазначив він.

Хорунжий уточнив, що ворог завдавав ударів по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетики. Проте також постраждало багато цивільних об’єктів: приватні житлові будинки (понад 140), багатоповерхівки тощо.

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– Унаслідок масованих обстрілів загинуло понад 70 українців. Травмовано понад 240 осіб та пошкоджено понад 380 об’єктів, – заявив Хорунжий.

Він уточнив, що внаслідок ударів РФ по об’єктах енергетики без світла залишилися близько 4 тис. населених пунктів (зокрема, в Полтавській, Сумській, Львівській, Тернопільській, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Житомирській і Донецькій областях). Йдеться про період із 7 по 18 жовтня.

Наразі, за інформацією від Міністерства енергетики, залишаються знеструмленими 1 162 населені пункти в Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській областях, включно з тимчасово окупованими територіями.

Протягом останньої доби було зафіксовано 26 обстрілів РФ у семи регіонах. Здебільшого це були ракетні обстріли по Києву, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Крім того, війська РФ застосовували дрони-камікадзе.

Унаслідок цих обстрілів протягом доби загинули чотири людини, ще п’ятеро зазнали поранень. Було пошкоджено 14 об’єктів.

Як поінформував сьогодні президент Володимир Зеленський, з 10 жовтня внаслідок російських ударів по Україні зруйновано 30% електростанцій. Це призвело до масових відключень електрики по всій країні.